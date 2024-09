Αρσιβαρίστας πνιγόταν με μπάρα 100 κιλών - Σοκάρει το βίντεο από την Ταϊβάν

Σοκάρουν οι εικόνες ενός βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου με έναν αρσιβαρίστα σε γυμναστήριο της Ταϊβάν να πνίγεται από μια μπάρα 100 κιλών που έπεσε πάνω του.

Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, ο αρσιβαρίστας βρίσκεται ξαπλωμένος στον πάγκο για την προπόνησή του, όμως φαίνεται πως κάποια στιγμή η μπάρα κυλά στον λαιμό του.

Αν και ο άνδρας προσπαθεί να σηκώσει την μπάρα, αρχίζει να πνίγεται. Το τρομακτικό περιστατικό έλαβε χώρα σε γυμναστήριο στην πόλη Taoyuan της Ταϊβάν.

NEW: Weightlifter is throttled under a 230lb barbell until other people in the gym notice and rescue him



A bodybuilder was bench pressing when the barbell rolled onto his neck



He tried to lift the bar but couldn't, and started to choke under the weights



This happened at a gym… pic.twitter.com/ZygjX5rGSU