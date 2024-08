Σικελία: Μέσα σε ένα λεπτό βυθίστηκε το ιστιοφόρο στο Παλέρμο

Η στιγμή της βύθισης του ιστιοφόρου στη Σικελία- βίντεο Mega

Όσο περνούν οι μέρες εξανεμίζονται οι ελπίδες για επιζώντες από τη βύθιση του ιστιοφόρου Bayesian, μήκους 56 μέτρων, κοντά στο Παλέρμο της Σικελίας, το πρωί της Δευτέρας 19/8.

Κοντά στην ακτή βυθίστηκε το ιστιοφόρου Bayesian στο Παλέρμο της Σικελίας/ (AP Photo/Salvatore Cavalli)

Από τους 22 επιβαίνοντες, οι 15 διασώθηκαν, ανάμεσά τους κι ένα παιδί ενός έτους, ενώ ακόμη έξι άτομα αγνοούνται. Η σορός ενός άνδρα έχει ανασυρθεί. Δεν αποκλείεται οι αγνοούμενοι να έχουν εγκλωβιστεί στο γιοτ που έχει καταλήξει στον βυθό, σε βάθος τουλάχιστον 50 μέτρων.

Οι αγνοούμενοι είναι βρετανικής, αμερικανικής και καναδικής υπηκοότητας. Ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι ο Βρετανός μεγιστάνας, Μάικ Λιντς και η 18χρονη κόρη του, Χάνα. Η σύζυγος του Μάικ Λιντς, Άντζελα Μπακάρις, κατάφερε να διασωθεί.

Ακόμη, αγνοούνται ο πρόεδρος της Morgan Stanley International, Τζόναθαν Μπλούμερ, ο δικηγόρος της Clifford Chance Κρις Μορβίλο και η σύζυγός του, Νάδα.

O Oλλανδός καπετάνιος πλοίου που διέσωσε τα 15 άτομα μετά τη βύθιση του ιστιοφόρου/ (AP Photo/Salvatore Cavalli)

Νέο βίντεο ντοκουμέντο έφερε στο φως της δημοσιότητας η Daily Mail, το οποίο προέρχεται από κάμερα ασφαλείας βίλας. Δείχνει τη στιγμή που το υπερπολυτελές ιστιοφόρο βυθίζεται σε χρόνο dt, εν μέσω ισχυρής καταιγίδας και ανεμοστρόβιλου.

