Αεροπλάνα γεμάτα επιβάτες συγκρούστηκαν σε αεροδρόμιο

Σοκαριστικό βίντεο κατέγραψε τις ζημιές που υπέστη αεροπλάνο γεμάτο επιβάτες, όταν συγκρούστηκε με άλλο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Βραζιλίας τη Δευτέρα.

Η πτήση G3 1238 της Gol Airlines βρισκόταν στον διάδρομο του αεροδρομίου Congonhas στο Σάο Πάολο περιμένοντας να αναχωρήσει για τη Florianópolis, όταν η πτήση 3935 της LATAM Airlines, η οποία μόλις είχε φτάσει από το Ρίο ντε Τζανέιρο, συγκρούστηκε μαζί της καθώς κινούνταν προς την πύλη.

Η Aena, η οποία διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Congonhas, είπε ότι το περιστατικό προκλήθηκε από μηχανικό σφάλμα του αεροσκάφους της Gol Airlines.

Κατά τη σύγκρουση, το φτερό του Airbus A319 της LATAM Airlines χτύπησε την ουρά του Boeing 737, αφήνοντας μια τεράστια τρύπα στην άτρακτο.

A towing mistake happened at São Paulo airport in Brazil on 29 July. A LATAM plane's tow bar broke, causing it to crash into a GOL plane. The LATAM plane's wing hit the back of the GOL plane.



Both planes are currently on the ground and need repairs. pic.twitter.com/2hKCPuNRc3