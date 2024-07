Κροατία: Μακελειό με πέντε νεκρούς σε γηροκομείο

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση που πραγματοποίησε ένοπλος σε οίκος ευγηρίας στην Κροατία.

Σύμφωνα με κροατικά ΜΜΕ, ο δράστης πυροβόλησε και σκότωσε πέντε άτομα.

At least five people have been killed in a shooting at a nursing home in Croatia https://t.co/jyslA27lRN

Η πύλη ειδήσεων Index μετέδωσε πως οι πέντε άνθρωποι πέθαναν ακαριαία, ενώ υπάρχουν τραυματίες που δέχονται ιατρική περίθαλψη.

A gunman opened fire in a nursing home in Croatia on Monday, killing at least five people in a rare instance of gun violence in the Balkan country. State broadcaster HRT said an unidentified gunman entered a nursing home in Daruvar and opened fire. https://t.co/19JPMrwLcM