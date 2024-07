Ευλογιά των πιθήκων: Τρομάζει η νέα μετάλλαξη

Συναγερμό έχει σημάνει ο ΠΟΥ για μια νέα παραλλαγή της ευλογιάς των πιθήκων που εξαπλώνεται στο Κονγκό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι η νέα αυτή παραλλαγή μπορεί να φτάσει και στην Ευρώπη.

Πριν από δύο χρόνια, περισσότερες από 100 χώρες ανέφεραν κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων. Το κύμα της νόσου ήταν τελικά ήπιο.

