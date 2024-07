Θρίλερ στο Μπρίστολ: Εντοπίστηκαν βαλίτσες με ανθρώπινα λείψανα

Η βρετανική αστυνομία διεξάγει εντατικές έρευνες αφού δύο βαλίτσες που πιστεύεται ότι περιέχουν ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν στην Κρεμαστή Γέφυρα Κλίφτον, στο Μπρίστολ της νοτιοδυτικής Αγγλίας.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έλαβε πληροφορίες για έναν άνδρα που κρατούσε μια βαλίτσα και συμπεριφερόταν ύποπτα στη γέφυρα, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, όμως όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί είχε ήδη φύγει, αφήνοντας πίσω του τη βαλίτσα. Μια δεύτερη βαλίτσα βρέθηκε σε μικρή απόσταση.

Στη σημερινή ανακοίνωσή της η αστυνομία του Έιβον και Σόμερσετ ανέφερε ότι οι δύο βαλίτσες πιστεύεται πως περιέχουν ανθρώπινα λείψανα.

