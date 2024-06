Νταγκεστάν: Φανατικοί Ισλαμιστές πίσω από τις επιθέσεις

Συνολικά 19 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τέσσερις πολίτες, σκοτώθηκαν χθες, Κυριακή, σε τρομοκρατικές επιθέσεις στο Νταγκεστάν, στον ρωσικό Καύκασο, και πέντε δράστες εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για τις έρευνες.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, 15 μέλη των δυνάμεων της τάξης σκοτώθηκαν, όπως και τέσσερις πολίτες, εκ των οποίων ένας ορθόδοξος ιερέας», ανέφερε η επιτροπή.

🚨BREAKING: A terrorist attack on a Jewish synagogue and an Orthodox church in Russia's Dagestan.



Five police officers were killed, and nine more were injured. pic.twitter.com/wM2PXwDsFC — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) June 23, 2024

Κατά τη διάρκεια της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί, «πέντε άτομα εξουδετερώθηκαν, τα οποία και ταυτοποιήθηκαν», πρόσθεσε.

Οι δράστες των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Νταγκεστάν επιτέθηκαν σε δύο ορθόδοξες εκκλησίες

Ωστόσο η επιτροπή δε διευκρινίζει αν εξακολουθούν να διαφεύγουν κάποιοι από τους δράστες των επιθέσεων ή όχι.

Οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ χθες σε μια συναγωγή, δύο ορθόδοξες εκκλησίες και ένα φυλάκιο της αστυνομίας στην πρωτεύπυσα Μαχατσκαλά, και στην πόλη Ντερμπέντ (νοτιότερα).

BREAKING:



The number of k*lled in the Islamist terror attack in Dagestan has increased to around 20.



The authorities say 15 of them are police officers, with the rest being civilians including a priest who had his throat slit in his church pic.twitter.com/V2gbkZNRSg — Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2024

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν τρεις μήνες μετά το μακελειό με τους 145 νεκρούς σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, για το οποίο την ευθύνη ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Ο ιερέας που έχασε τη ζωή του κατά την επίθεση σε ορθόδοξο ναό στο Ντερμπέντ είναι ο 66χρονος πατήρ Νικολάι Κοτέλνικοφ που λειτουργούσε στην περιοχή εδώ και περισσότερο από 40 χρόνια.

Ο ιερέας που δολοφονήθηκε στο Νταγκεστάν

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρομοκράτες εισέβαλαν στην εκκλησία και έκοψαν τον λαιμό του άτυχου ιερωμένου.

Και μία συναγωγή βρέθηκε στο στόχαστρο των τρομοκρατών στο Νταγκεστάν

Η τοπική κυβέρνηση της ρωσικής δημοκρατίας στον Βόρειο Καύκασο κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος στο Νταγκεστάν.

20 people were killed in terrorist attacks in Dagestan, according to telegram channels close to law enforcers



According to Baza, 15 law enforcers were killed, as well as one priest, one church guard and three unidentified people.



The publication "112" writes that 17 law… pic.twitter.com/nN4sYPeEXG — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2024

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, εκπρόσωποι των τοπικών αστυνομικών Αρχών δήλωσαν ότι οι δράστες είναι οπαδοί μιας διεθνούς τρομοκρατικής οργάνωσης και ότι τα άτομα που οργάνωσαν τις επιθέσεις θα βρεθούν και θα τιμωρηθούν.

Οι πέντε δράστες των επιθέσεων στο Νταγκεστάν εξουδετερώθηκαν

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επισήμως ανάληψη ευθύνης, ωστόσο οι έρευνες φαίνεται να στρέφονται προς ακραίους ισλαμιστές.

«Κατανοούμε ποιος βρίσκεται πίσω από την οργάνωση των τρομοκρατικών επιθέσεων και ποιος ήταν ο στόχος τους», δήλωσε εχθές σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο ηγέτης του Νταγκεστάν Σεργκέι Μέλικοφ, χωρίς όμως να προβεί σε περισσότερες διευκρινίσεις.

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις στο Νταγκεστάν, ανάμεσά τους 15 αστυνομικοί

Δημοσιεύματα ρωσικών μέσων ενημέρωσης μεταδίδουν πληροφορίες από πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα με τις οποίες μεταξύ των δραστών ήταν δύο από τους γιους του Μαγκομέντ Ομάροφ, επικεφαλής της περιφέρειας Σεργκοκαλίνσκι. Ο 63χρονος Ομάροφ συνελήφθη και θεωρείται ύποπτος για την οργάνωση της τρομοκρατικής επίθεσης.



Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο