Μίσιγκαν: Πυροβολισμοί σε υδάτινο πάρκο ψυχαγωγίας- Τραυματίστηκαν παιδιά- βίντεο ΕΡΤ

Δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, τραυματίστηκαν από σφαίρες σε δημοτικό υδάτινο πάρκο ψυχαγωγίας, όχι μακριά από την αμερικανική μεγαλούπολη Ντιτρόιτ, χθες Σάββατο περί τις 17:00 (τοπική ώρα· μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η αστυνομία, κάνοντας λόγο για επίθεση «στα τυφλά».

Άνδρας βγήκε από αυτοκίνητο μπροστά στο πάρκο Brooklands Plaza Splash Pad, στο Ρότσεστερ Χιλς, στο Μίσιγκαν, και πυροβόλησε περίπου τριάντα φορές με ημιαυτόματο πιστόλι Glock διαμετρήματος 9 χιλιοστών, αλλάζοντας γεμιστήρες επανειλημμένα, εξήγησε ο σερίφης της κομητείας Όκλαντ, ο Μάικλ Μπουσάρντ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο ύποπτος παρέμενε ασύλληπτος το βράδυ, αλλά η αστυνομία διαβεβαίωσε πως πιστεύει ότι τον έχει εντοπίσει σε κοντινό ακίνητο και τον έχει περικυκλώσει. Το όπλο που χρησιμοποιήθηκε βρέθηκε στον τόπο της επίθεσης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

BREAKING | 5+ people shot at Brooklands Plaza Splash Pad near Spencer Park in Rochester Hills Michigan #breaking #shooting pic.twitter.com/sNLMScNPpw

Δεν είναι ακόμη γνωστό αν υπέκυψε κάποιο από τα θύματα, σύμφωνα με την αστυνομία, που αρχικά έκανε λόγο για πέντε τραυματίες.

Η κοινότητα Ρότσεστερ Χιλς απέχει περίπου πενήντα χιλιόμετρα από το Ντιτρόιτ προς βορρά. Η γειτονική κοινότητα Όξφορντ Τάουνσπιπ, επίσης υπαγόμενη στην κομητεία Όκλαντ, είχε μετατραπεί το 2021 σε θέατρο επίθεσης με όπλο μέσα σε σχολείο που διέπραξε μαθητής, 15 ετών τότε, σκοτώνοντας τέσσερις συμμαθητές του και τραυματίζοντας άλλους έξι και μέλος του διδακτικού προσωπικού.

«Είναι γροθιά στο στομάχι προφανώς για εμάς εδώ στην κομητεία Όκλαντ», είπε ο κ. Μπουσάρντ. «Έχουμε βιώσει πολλές τραγωδίες (...) Ακόμα δεν έχουμε χωνέψει καλά-καλά τι έγινε στην Όξφορντ», πρόσθεσε ο σερίφης.

Η κυβερνήτρια του Μίσιγκαν Γκρέτσεν Γουίτμερ δήλωσε μέσω X «συγκλονισμένη» για το mass shooting —επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων που έχουν τέσσερα ή περισσότερα θύματα, στην ορολογία των αμερικανικών δυνάμεων επιβολής της τάξης— στο Ρότσεστερ Χιλς.

At least 9 people shot in Michigan waterpark shooting suspect is now barricaded in a nearby home pic.twitter.com/xV5cdzXOak