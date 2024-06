Ιταλία: Χείμαρρος παρέσυρε τρεις φίλους – Η αγκαλιά πριν το τέλος

Τρεις φίλοι, ηλικίας 21, 23 και 25 ετών έχασαν τη ζωή τους όταν παρασύρθηκαν από τα νερά του ποταμού Νατιζόνε στις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν στην Ιταλία.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, η 21χρονη Πατρίτσια Κόρμος τελείωσε τις εξετάσεις της στην Ακαδημία Καλών Τεχνών και πήγε μια βόλτα με το αυτοκίνητο με την 23χρονη φίλη της Μπιάνκα Ντόρος και τον 25χρονο Κρίστιαν Κάσιαν Μολνάρ.

Η Πατρίτσια Κόρμος

Οι τρεις τους πήγαν στις όχθες του ποταμού, όταν όμως τα νερά φούσκωσαν επικίνδυνα κατάλαβαν ότι παγιδεύτηκαν και άρχισαν να φωνάζουν για βοήθεια. Πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να τους προσεγγίσουν με ελικόπτερο κι έριξαν σχοινί για να τους σώσουν, όμως δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη διάσωσή τους.

Η Μπιάνκα Ντόρος

Λίγο πριν τους παρασύρουν τα ορμητικά νερά, βίντεο δείχνει τους τρεις φίλους να αγκαλιάζουν ο ένας τον άλλον.

🔴 Tre giovani sono dispersi in provincia di Udine, a causa della piena del fiume Natisone, dopo le piogge torrenziali delle scorse ore. Erano abbracciati per affrontare la piena e non sono riuscite ad afferrare la corda dei soccorritori. Le ricerche sono in corso. pic.twitter.com/Mm75DezBen