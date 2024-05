Σλοβακία: Τα πρώτα λόγια του άνδρα που πυροβόλησε τον πρωθυπουργό

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star

Σοκ στη Σλοβακία από την απόπειρα δολοφονίας του πρωθυπουργού της χώρας. Ο δράστης 71 ετών είναι γνωστός συγγραφέας, ακτιβιστής και φιλελεύθερος. Πυροβόλησε τον πρωθυπουργό στο κεφάλι και την κοιλιά. Ο Ρόμπερτ Φίτσο βρίσκεται μεταξύ ζωής και θανάτου.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, ακούγονται πέντε πυροβολισμοί λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι. Την ώρα εκείνη, ο Σλοβάκος πρωθυπουργός μόλις είχε βγει από κυβερνητική συνεδρίαση στην πόλη Χαλντόβα και συνομιλούσε με υποστηρικτές του.

Ο δράστης, που είναι γνωστός λογοτέχνης, τον πλησίασε, κάτι του είπε και με όπλο που είχε νόμιμα στην κατονή του, τον πυροβόλησε. Αμέσως έπεσαν πάνω στον πρωθυπουργό οι άνδρες της ασφάλειάς του. Ο 59χρονος πρωθυπουργός έπεσε στο έδαφος τραυματισμένος στην κοιλία και είναι ασαφές εάν έχει χτυπηθεί στο χέρι και το κεφάλι.

⚡️⚡️⚡️ The first minutes after the attack on Robert #Fico - the prime minister's security guards evacuate him to his motorcade while eyewitnesses hold the shooter



According to preliminary information from Slovak media, Fico was shot multiple times. One to the abdomen, one to the… pic.twitter.com/vhcYPPjjlg