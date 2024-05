Σλοβακία: Γνωστός συγγραφέας ο άνδρας που πυροβόλησε τον πρωθυπουργό

Βίντεο Open

Μεταξύ ζωής και θανάτου βρίσκεται ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του.

Στην επίσημη σελίδα του Σλοβάκου πρωθυπουργού αναφέρεται ότι ο Φίτσο δέχθηκε «πολλές σφαίρες» από έναν άνδρα σήμερα το μεσημέρι, καθώς έβγαινε από ένα κτίριο έπειτα από συνεδρίαση της κυβέρνησης.

⚡️⚡️⚡️ The first minutes after the attack on Robert #Fico - the prime minister's security guards evacuate him to his motorcade while eyewitnesses hold the shooter



According to preliminary information from Slovak media, Fico was shot multiple times. One to the abdomen, one to the… pic.twitter.com/vhcYPPjjlg