Πυροβόλησαν τέσσερις φορές τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο

Απόπειρα δολοφονίας του Σλοβάκου Πρωθυπουργού

Θύμα πυροβολισμών έπεσε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο κοντά στην πόλη της Μπρατισλάβα.

Ειδικότερα, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν έπειτα από συνεδρίαση της κυβέρνησης της Σλοβακίας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASR. Κατά την έξοδό του από το κτίριο, ο Φίτσο δέχθηκε σειρά πυροβολισμών.

⚡️⚡️ Slovak Prime Minister Fico is wounded in an assassination attempt



Slovak media reports that several shots rang out after a meeting of the Slovak Cabinet, when Prime Minister Fico came out to the public. Now the Prime Minister of Slovakia is being taken to hospital.



