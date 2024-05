Χάος στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ για τη Γάζα - Επεισόδια και συλλήψεις

Χάος επικρατεί στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, με την Αστυνομία να προχωρά σε όλο και περισσότερες συλλήψεις με «φόντο» τις καταλήψεις διαδηλωτών που στηρίζουν τους Παλαιστινίους και τις επεμβάσεις της Αστυνομίας για την εκκένωσή τους.

To κλίμα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των ΗΠΑ ήταν ήδη φορτισμένο το τελευταίο διάστημα με φοιτητές να διαδηλώνουν υπέρ των Παλαιστινίων, ενώ από τα ξημερώματα της Τετάρτης η κατάσταση άρχισε να χτυπάει κόκκινο. Αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν στη Νέα Υόρκη στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και στο Λος Αντζελες στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας UCLA.

Φωτογραφίες από τις συγκρούσεις στο UCLA / ΑP

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης πραγματοποίησε έφοδο στο πανεπιστήμιο Κολούμπια και προχώρησε στην εκκένωση της κατάληψης των φοιτητών που διαμαρτύρονταν για τον πόλεμο στην Παλαιστίνη.

CNN's @miguelmarquez: "I've covered lots of this sort of stuff around the world, and i've never seen this many police moving into one area." pic.twitter.com/ktRfqDBkoy