Οι 20 πιο ευτυχισμένες χώρες στον κόσμο - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ευτυχίας δημοσιεύεται και φέτος το World Happiness Report και μας αποκαλύπτει την πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο για το 2024.

Αυτή δεν είναι άλλη από τη Φινλανδία, που για ακόμα μία χρονιά «κάθεται» στην κορυφή της λίστας. Στον αντίποδα, ουραγός στην κατάταξη είναι το Αφγανιστάν. Με 140 χώρες να έχουν συνολικά αξιολογηθεί για να μπουν στην εν λόγω λίστα, η σκανδιναβική χώρα κερδίζει την πρώτη θέση για... 7η(!) φορά.

Η έκθεση World Happiness Report δημοσιεύεται εδώ και 12 χρόνια, χρηματοδοτείται από τον ΟΗΕ και βασίζεται σε εκτιμήσεις ευτυχίας από δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, καθώς και σε οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα.

Τραμ στο κέντρο του Ελσίνκι / Pexels

Η Φινλανδία βρέθηκε πρώτη με 7,74 στα 10, με την Ελλάδα να υποχωρεί στην 64η θέση, από 58η που ήταν το 2023. Η χώρα μας συγκέντρωσε 5,934 βαθμούς.

Αξιοπρόσεκτη είναι και η πτώση των ΗΠΑ, που πια δεν έχουν θέση μέσα στο Top20 για πρώτη φορά μετά το 2012.

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι οκτώ από τις δέκα πιο ευτυχισμένες χώρες στον κόσμο για το 2024 ανήκουν στην Ευρώπη!

