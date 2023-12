Αποκαλύφθηκαν! Αυτοί είναι οι γαλαζοαίματοι «ρατσιστές» του Μπάκιγχαμ

H Μέγκαν Μαρκλ είχε αποκαλύψει στην Όπρα ότι στο παλάτι είχαν εκφραστεί ανησυχίες για το χρώμα του δέρματος του μικρού Άρτσι - Βίντεο αρχείου ΕΡΤ

Τους… ρατσιστές του Μπάκιγχαμ κάρφωσε στεγνά ο Πιρς Μόργκαν, αποκαλύπτοντας στην τηλεοπτική του εκπομπή ποιοι ήταν οι γαλαζοαίματοι που είχαν αναρωτηθεί για το χρώμα του δέρματος του μικρού Άρτσι, γιου του Χάρι και της Μέγκαν Μάρκλ.

Σύμφωνα με τον Βρετανό παρουσιαστή, το εν λόγω απρεπές σχόλιο, που αποκάλυψε με παράπονο στη συνέντευξή της στην Όπρα Ουίνφρεϊ η ίδια η Μέγκαν, έκαναν ο ίδιος ο βασιλιάς Κάρολος και η Κέιτ Μίντλετον.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η Κέιτ Μίντλετον φέρονται σύμφωνα με τον Πιρς Μόργκαν να έκαναν τα ρατσιστικά σχόλια για το χρώμα του δέρματος των παιδιών του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ - AP

Τα ονόματά τους μάλιστα, όπως είπε ο Μόργκαν, περιλαμβάνονται στην ολλανδική έκδοση του βιβλίου «Endgame» του δημοσιογράφου Όμιντ Σκόμπι.

“If Dutch people walking into a book shop can see these names then you, the British people are entitled to know, too."



Piers Morgan decides to name the two members of the Royal Family accused of racism in pulled copies of Omid Scobie's book 👇@piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/CkmMRLYaKO