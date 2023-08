Αυστραλία: Γεύμα θανάτου με μανιτάρια - Δηλητηρίασε τα πρώην πεθερικά της;

Mυστήριο καλύπτει μια υπόθεση στην Αυστραλία με τον θάνατο τριών ατόμων, μετά από γεύμα με δηλητηριώδη μανιτάρια. Ύποπτη η 48χρονη οικοδέσποινα που τους έκανε το τραπέζι, η οποία αρνείται κάθε εμπλοκή της.

Η Erin Patterson παρέθεσε γεύμα στα πρώην πεθερικά της, την Gail και τον Don Patterson, καθώς και την αδελφή της Gail, την Heather Wilkinson και τον σύζυγό της,Ian.

To σπίτι της 48χρονης όπου σερβιρίστηκαν τα δηλητηριώδη μανιτάρια/ ΑΡ

Η οικογένεια μαζεύτηκε στο σπίτι της 48χρονης στην περιοχή Leongatha στη Victoria, στις 29 Ιουλίου. Και οι τέσσερις αρρώστησαν όμως, μετά το γεύμα και πήγαν στο νοσοκομείο την επόμενη μέρα. Η 70χρονη Gail και η 66χρονη Heather πέθαναν, ενώ ο 70χρονος Don πέθανε το επόμενο βράδυ.

O 68χρονος Ιan, σύζυγος της αδελφής της πρώην πεθεράς της 48χρονης, είναι ο μόνος που επέζησε αλλά παραμένει στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, με τις πληροφορίες να λένε ότι χρήζει μεταμόσχευσης ήπατος.

A 68-year-old pastor is clinging to life tonight, almost two weeks after a fatal mushroom meal. @cassiezervos is in Leongatha with more. https://t.co/5zYfOfGqUb #7NEWS pic.twitter.com/osH0ogdS8S