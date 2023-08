Καταστροφικές φωτιές στη Χαβάη – Τουλάχιστον έξι νεκροί

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε το νησιωτικό σύμπλεγμα της Χαβάης, όπου πολλοί κάτοικοι και τουρίστες έτρεξαν στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις πυρκαγιές που μαίνονται ανεξέλεγκτες.

Δραματική είναι η κατάσταση στη νήσο Μάουι, όπου τουλάχιστον έξι άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ρίτσαρντ Μπίσεν.

Σπίτια και καταστήματα έγιναν παρανάλωμα του πυρός, ενώ τουρίστες και κάτοικοι έτρεξαν στη θάλασσα για να σωθούν. «Άνθρωποι πηδούν στο νερό για να γλιτώσουν από τις φλόγες» είπε ο στρατηγός Κένεθ Χάρα στο δίκτυο Hawaii News Now.

H ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι διέσωσε 12 ανθρώπους στα ανοιχτά της Λαχέινα, ενός δημοφιλούς τουριστικού προορισμού στο Μάουι.

This is what it looked like earlier on Maui. If you've been to my hometown of Lahaina...I fear it is no longer. I dread what it will look like in the morning. An apocalyptic scene is unfolding due to the fires raging across my island. Please pray for us. pic.twitter.com/88V2kjjpyV