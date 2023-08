Καλιφόρνια: Ελικόπτερα συγκρούστηκαν κατά την κατάσβεση φωτιάς

Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου / Reuters

Ένα σοκαριστικό περιστατικό μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα στην Καλιφόρνια, όπου ένα ελικόπτερο της Πυροσβεστικής συγκρούστηκε με ένα δεύτερο και συνετρίβη. Σύμφωνα με το ABC News, και τα τρία μέλη του πληρώματος είναι νεκρά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα ελικόπτερα επιχειρούσαν σε φωτιά στην Καλιφόρνια το απόγευμα της Κυριακής. «Τα δύο ελικόπτερα συμμετείχαν στην κατάσβεση της φωτιάς, όταν συγκρούστηκαν. Το ένα κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια. Το δεύτερο όμως συνετρίβη» ανέφερε ο επικεφαλής της Νότιας Περιφέρειας Cal Fire, David Fulcher.

Το θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε σε γη ιθαγενών Απάτσι στην περιοχή Cabazon, όπου έχουν καεί δεκάδες στρέμματα βλάστησης, ανέφερε η Αστυνομία.

