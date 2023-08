Αριζόνα: Έριχνε χλωρίνη στον καφέ του συζύγου της για το επίδομα χηρείας

Μια απίστευτη ιστορία ήρθε στο φως της δημοσιότητας στις ΗΠΑ. 39χρονη από την Αριζόνα έριχνε επί μήνες χλωρίνη στον καφέ του συζύγου της, ώστε να πεθάνει και να πάρει το επίδομα χηρείας.

Σύμφωνα με τη New York Post, η Μέλοντι Τζόνσον συνελήφθη στις 18 Ιουλίου, μετά από βίντεο που κατέθεσε ο σύζυγός της στην αστυνομία, που την έδειχνε να ρίχνει χλωρίνη στη μηχανή του καφέ.

Η Μέλοντι Τζόνσον κατηγορείται ότι έριχνε επί μήνες χλωρίνη στον καφέ του εν διαστάσει συζύγου της

Το ζευγάρι είναι σε διαδικασία διαζυγίου, αλλά έμενε μαζί στο ίδιο σπίτι για χάρη του παιδιού τους. Στα τέλη Μαρτίου, ο άνδρας, ο οποίος είναι αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, παρατήρησε ότι ο καφές του είχε περίεργη γεύση.

Συνέχισε να πίνει τον καφέ του, αλλά παράλληλα υπέβαλε δείγμα του νερού σε ειδικό εργαστήριο για να γίνει χημικός έλεγχος. Το αποτέλεσμα δεν έδειξε κάτι περίεργο. Ο άνδρας επέμεινε όμως κι έστειλε για ανάλυση και δείγμα από το νερό της καφετιέρας του, στο οποίο βρέθηκαν υψηλά επίπεδα χλωρίνης.

