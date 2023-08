Πακιστάν: Εκτροχιάστηκε επιβατικό τρένο - Τουλάχιστον 28 οι νεκροί

Τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή στο νότιο Πακιστάν μετά τον εκτροχιασμό επιβατικού τρένου, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Reuters. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Όλα ξεκίνησαν όταν 10 βαγόνια του επιβατικού τρένου εκτροχιάστηκαν κοντά σε μία πόλη στη νότια επαρχία Σιντ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 275 χιλιομέτρων από τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Καράτσι.

#BREAKING #Pakistan JUST IN: Train derailment in Nawabshah, Pakistan. 15 people killed, 40 injured, multiple trapped. pic.twitter.com/TJ6pdB0EvT