ΗΠΑ: Γονείς κακοποίησαν μέχρι θανάτου το 5χρονο υιοθετημένο παιδί τους

Ένα ζευγάρι που είχε υιοθετήσει ένα 5χρονο αγοράκι, συνελήθφη στις ΗΠΑ, καθώς κατηγορείται ότι κακοποίησε μέχρι θανάτου το παιδί του. Το αγοράκι, το οποίο είχε υποστεί τεράστια τραύματα, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Δυστυχώς, μεγαλύτερος βασανιστής του μικρού αγοριού αποδείχτηκε η μητέρα του, η οποία το χτυπούσε βάναυσα, χρησιμοποιώντας ξύλινες κουτάλες ή μπουκάλια από σπρέι.

Η μητέρα κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού

Εκτός από τη δολοφονία, η μητέρα του αγοριού κατηγορήθηκε και για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και για βαριά επίθεση κατά παιδιού και εγκληματική συνωμοσία, ενώ ο σύζυγός της για όλα τα παραπάνω πλην της δολοφονίας πρώτου βαθμού.

Δεν τους δόθηκε η επιλογή της χρηματικής εγγύησης και κρατούνται και οι δύο στη φυλακή της κομητείας Westmoreland στις ΗΠΑ. Η δίκη θα γίνει στις 8 Αυγούστου.

This is 5-year-old Landon Maloberti who the Westmoreland Co. DA says was abused by his adoptive parents and died in February. Parents Lauren and Jacob Maloberti are facing several charges. https://t.co/ofmtqj9tpX @KDKA pic.twitter.com/yQJo22HrHd — Jennifer Borrasso (@JenBorrasso) July 30, 2023



Η εισαγγελέας δήλωσε ότι ο μικρός: «Ο Λάντον είχε αμβλύ τραύμα στο κεφάλι τον λαιμό και τα άκρα του». Στις 30 Ιανουαρίου το ζευγάρι είχε πάει τον 5χρονο στο νοσοκομείο, αφού έχασε τις αισθήσεις του, ενώ στις 7 Φεβρουαρίου το παιδί έφυγε από τη ζωή.

Τα ψέματα των γονιών και τα βαριά τραύματα του 5χρονου που του κόστισαν τη ζωή

Τα τράυματά του ήταν τόσο σοβαρά που ο μικρός Λάντον δεν μπορούσε ούτε να περπατήσει ή να σταθεί όρθιος. Στην αρχή οι γονείς είπαν ότι το παιδί είχε παρουσιάσει προβλήματα από τον κορωνοϊό. Μάλιστα, όταν το παιδί πέθανε, εκείνοι ξεκίνησαν μια εκστρατεία στα social media, η οποία συγκέντρωσε περισσότερα από 5.000 δολάρια για τα έξοδα κηδείας του.

Οι γιατροί, όμως, τους διέψευσαν, καθώς τα τραύματα που είχε το παιδί ήταν φανερό ότι είχαν προκληθεί από χτυπήματα.

«Οι εγκεφαλικές αιμορραγίες, εξαφάνισαν τον εγκέφαλό του»

Ένας γιατρός στο Νοσοκομείο Παίδων UPMC στις ΗΠΑ είπε ότι ο 5χρονος υπέστη τρεις εγκεφαλικές αιμορραγίες και ο εγκέφαλος του κυριολεκτικά «εξαφανίστηκε». Οι γιατροί είπαν ότι το παιδί είχε νέους και παλιούς μώλωπες και στοιχεία από «πολλαπλά επεισόδια σωματικής κακοποίησης».

Lauren Maloberti, the adoptive mother of five-year-old Landon Maloberti, and her husband Jacob are behind bars accused of abusing the boy so badly, doctors said his brain was “obliterated” after three brain bleeds.



He died February 7.



MY STORY on @WPXI : https://t.co/jhMOK4QgKV pic.twitter.com/zlPIA6DjFf — Andrew Havranek 📺 (@Andrew_Havranek) July 29, 2023

Τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας αποκάλυψαν τα φριχτά βασανιστήρια

Τα άλλα παιδιά της οικογένειας αποκάλυψαν στην αστυνομία την απάνθρωπη κακοποίηση και τα φριχτά βασανιστήρια που έκανε κυρίως η μητέρα στον 5χρονο.

Τα άλλα παιδιά είπαν ότι η μητέρα χτυπούσε τον 5χρονο κατά καιρούς με τα χέρια της, με μια ξύλινη κουτάλα, αλλά και με μπουκάλια από σπρέι. Όταν το παιδί έκλαιγε από τον πόνο εκείνη θύμωνε περισσότερο και τον χτυπούσε ακόμη πιο δυνατά.

Τα άλλα παιδιά είπαν ότι η μητέρα τους χτυπούσε τον Λάντον κυρίως επειδή «δεν μάθαινε το μάθημά του». Πρώην συνάδελφοι της γυναίκας είπαν ότι «μισούσε» τον γιο της και τον αποκαλούσε «δύσκολο να τον αγαπήσει κανείς».

Κάποτε η Λόρεν είχε πει ότι «θα τον σκότωνε», ανέφερε στο CBS-Pittsburgh ένας μάρτυρας.

Just got the mugshots for Jacob and Lauren Maloberti who were arrested and charged in the death of Lauren’s adopted son, 5 y/o Landon Maloberti (also pictured)



I’ll have more on their arrest and this investigation tonight @WPXI https://t.co/EoptZS4FX2 pic.twitter.com/RVu71qH1ss — Andrew Havranek 📺 (@Andrew_Havranek) July 28, 2023

