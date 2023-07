Πακιστάν: Επίθεση αυτοκτονίας βομβιστή σπέρνει τον θάνατο - Δείτε το βίντεο

Βομβιστική επίθεση σε πολιτική εκδήλωση στο Πακιστάν / βίντεο open

Σοκάρει το βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες από τη βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας Καμικάζι σε πολιτική εκδήλωση στο Πακιστάν. Από την ανατίναξη τουλάχιστον 44 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν.

Τα πλάνα είναι σοκαριστικά. Η επίθεση του βομβιστή – καμικάζι φαίνεται να είχε ως στόχο το συντηρητικό, θρησκευτικό κόμμα Τζαμιά Ουλεμά-ε-Ισλάμ του Πακιστάν.

Στη συγκεκριμένη πολιτική εκδήλωση είχαν δώσει το παρών τουλάχιστον 400 οπαδοί του κόμματος, ενώ το πλήθος ήταν συγκεντρωμένο κάτω από μια σκηνή στο χωριό Χαρ, κοντά στα σύνορα του Πακιστάν με το Αφγανιστάν.

Ο βομβιστής – καμικάζι, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα στο πλήθος, πυροδότησε τα εκρηκτικά, με αποτέλεσμα να προκληθεί μακελειό, αφού ο δράστης ανατινάχθηκε πολύ κοντά στο αντίσκηνο.

Ένας 24χρονος αυτόπτης μάρτυρας, που σώθηκε ευτυχώς μόνο με ένα κάταγμα στο χέρι, ο Σαμπίχ Ουλάχ, δήλωσε συγκλονισμένος στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Ενώ περιμέναμε την άφιξη των ηγετών μας, ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη».

