Λονδίνο: Νεκρή μια μαθήτρια από την πτώση αυτοκινήτου σε δημοτικό σχολείο

Μία νεκρή 8χρονη μαθήτρια και αρκετοί τραυματίες είναι ο μέχρι τώρα τραγικός απολογισμός του δυστυχήματος στο Λονδίνο, όταν αμάξι έπεσε πάνω σε σχολικό κτίριο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί, όταν ένα πανάκριβο τζιπ «καρφώθηκε» πάνω σε κτίριο σχολείου για κορίτσια στο Γουίμπλετον. Την ώρα του δυστυχήματος ήταν σε εξέλιξη γιορτή μαθητριών για το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Σύμφωνα με την Σκότλαντ Γιαρντ, η 40χρονη οδηγός του οχήματος συνελήφθη, καθώς προκάλεσε θάνατο από επικίνδυνη οδήγηση.

Several people are being treated after a car collided with a building at a girls’ prep school in #Wimbledon police said.



Officers, firefighters and paramedics, including London’s Air Ambulance, responded to the incident at 9.54am at The Study Preparatory School in Camp Road. pic.twitter.com/EH93le56jq