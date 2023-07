Αυτοκίνητο έπεσε σε δημοτικό σχολείο - Πληροφορίες για πολλούς τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στη Μ. Βρετανία, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε κτίριο δημοτικού σχολείου του Λονδίνου. Πληροφορίες για πολλούς τραυματίες.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, τουλάχιστον επτά παιδιά και δύο ενήλικες τραυματίστηκαν, όταν το πολυτελές τζιπ έπεσε πάνω στο σχολείο το πρωί της Πέμπτης.

Several people are being treated after a car collided with a building at a girls’ prep school in #Wimbledon police said.



Officers, firefighters and paramedics, including London’s Air Ambulance, responded to the incident at 9.54am at The Study Preparatory School in Camp Road. pic.twitter.com/EH93le56jq