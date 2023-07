Τοξικά ρούχα: Γιατί είναι επικίνδυνα και τι να προσέχουμε

Αλλεργίες, σοβαρές αυτοάνοσες ασθένειες, έως μείωση της γονιμότητας, ακόμη και καρκίνο μπορεί να προκαλέσουν στον ανθρώπινο οργανισμό τα ρούχα που φοράμε όταν η ποιότητά τους δεν είναι σύμφωνη με τα πρότυπα κατασκευής. Μελέτες έδειξαν ότι τα ρούχα μπορεί να αποδειχθούν ιδιαιτέρως τοξικά.

Η παγκόσμια βιομηχανία ρούχων και το λεγόμενο Fast Fashion, «γρήγορη μόδα», έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς προκαλούν περίπου το 10% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Παράλληλα, όμως, από τη στιγμή που η παγκόσμια βιομηχανία ρούχων - στον βωμό του γρήγορου κέρδους -θυσιάζει την ποιότητα, δημιουργούνται και άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ίδια την υγεία μας.

'Ερευνες έδειξαν ότι τα ρούχα που φοράμε μπορεί να βλάψουν την υγεία μας / Pexels

Με τις πρακτικές που ακολουθεί η βιομηχανία ρούχων και τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται η κατάσταση λαμβάνει επικίνδυνη τροπή.

Μπορεί τα ρούχα να έχουν γίνει πιο βολικά, ανθεκτικά στους λεκέδες ή με αντίσταση στο τσαλάκωμα, όμως την ίδια στιγμή έχουν γίνει και πιο τοξικά. Σε όλα τα στάδια της παραγωγής, από τα υλικά, μέχρι τη βαφή και την επεξεργασία, τα υφάσματα υποβάλλονται σε επεξεργασία με δεκάδες χημικές ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν από δερματίτιδα, μέχρι καρκίνο.

Τα φθηνά παραγόμενα ρούχα, αντιγράφουν τα τελευταία στυλ της πασαρέλας και διοχετεύονται γρήγορα στα καταστήματα. Η παραγωγή ρούχων σε μεγάλες ποσότητες επιτρέπει στους καταναλωτές να αποκτήσουν περισσότερα ρούχα σε χαμηλές τιμές, όμως, το ερώτημα είναι με ποιο αντίτιμο.

Ένα καινούριο ρούχο μπορεί να μας προκαλέσει φαγούρα, ή να διαπιστώσουμε ότι το ύφασμα του, μας έχει προκαλέσει εξάνθημα. Αυτά τα προβλήματα είναι όλο και πιο συχνά, καθώς όλο και περισσότερες χημικές ουσίες προστίθενται στα ρούχα μας όταν βάφονται, ή όταν υποβάλλονται σε επεξεργασία με πρόσθετα που τα κάνουν ανθεκτικά στους λεκέδες, το τσαλάκωμα και τις οσμές.

