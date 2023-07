Φρίκη στις ΗΠΑ: Έξι νεκροί σε σπίτι που κάηκε, ανάμεσά τους και μια 11χρονη

Ένας άνδρας συνελήφθη για δύο ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, μετά από τον εντοπισμό έξι πτωμάτων μέσα σε σπίτι που καταστράφηκε ολοσχερώς από φωτιά.

Όλα συνέβησαν την Κυριακή. Αρχικά η αστυνομία ειδοποιήθηκε για μια επίθεση με μαχαίρι στην κοινότητα Γκριν Ποντ. Όταν περιπολικά έφτασαν στο σημείο, οι αστυνομικοί αντίκρισαν ένα σπίτι να έχει γίνει παρανάλωμα του πυρός και έξω να βρίσκεται ένα 13χρονο παιδί που κατάφερε να γλιτώσει.

O 33χρονος Ράιαν Μάνιγκο συνελήφθη για τη δολοφονία της 11χρονης κόρης του

Μέσα στο σπίτι βρέθηκαν οι απανθρακωμένοι σοροί έξι ανθρώπων, ανάμεσά τους κι ενός 11χρονου κοριτσιού.

11-year-old Sariya Manigo ... one of the victims of the #GreenPondMassacre in Colleton County, South Carolina. Absolutely heartbreaking ... #SCCrime #SCCourts pic.twitter.com/c5CqAt3ba5

Το 13χρονο, που κατάφερε να γλιτώσει, υπέδειξε στους αστυνομικούς τον ύποπτο για την τραγωδία και στη συνέχεια διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο.

Το σπίτι στη Νότια Καρολίνα, όπου βρέθηκαν οι έξι απανθρακωμένοι σοροί - Colleton County Sheriff's Office / Colleton County Fire-Rescue

Η κουνιάδια του 33χρονου βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι που έγινε στάχτη από τη φωτιά

Πρόκειται για τον 33χρονο Ράιαν Μάνιγκο, ο οποίος ήταν πατέρας της 11χρονης. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν χθες, Δευτέρα, δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση για τα δύο θύματα που έχουν ταυτοποιηθεί, την κόρη του και την 50χρονη κουνιάδα του.

HAPPENING NOW: Suspect Ryan Manigo has arrived for his bond hearing.



This comes as Colleton County Sheriff’s Office is conducting a murder investigation. They found 6 people dead and one in critical condition when responding to a fire yesterday. pic.twitter.com/kXhUbxXzNp