Βαλτιμόρη: Eπεισόδιο πυροβολισμών σε ετήσια γιορτή - Δύο νεκροί

Το ρεπορτάζ του Star για την ενόπλη επίθεση με νεκρούς και τραυματίες στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια της νύκτας και 28 τραυματίσθηκαν από μαζικά πυρά σε εκδήλωση που γινόταν σε συνοικία της Βαλτιμόρης, μετέδωσε το CNN, ενώ η αστυνομία της Βαλτιμόρης επιβεβαίωσε πως υπάρχουν δύο νεκροί.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 12:30 το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα), όταν αστυνομικοί κλήθηκαν για επεισόδιο πυροβολισμών στο 800 block της Gretna Ct. στη γειτονιά Μπρούκλιν της Βαλτιμόρης, όπου είχαν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 100 άτομα.

Το CNN, επικαλούμενο αξιωματούχους, μετέδωσε πως εννέα άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής με τραύματα από σφαίρες και τρεις απ' αυτούς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Η αστυνομία επιβεβαίωσε τη μεταφορά εννέα τραυματιών σε τοπικά νοσοκομεία και πρόσθεσε πως άλλα 20 θύματα έφθασαν στα νοσοκομεία με δικά τους μέσα.

🚨BROOKLYN MASS SHOOTING:



The officer at the media staging area has confirmed to me 19 victims have taken themselves to area hospitals,

10 we transported by BPD.



So far, 29 victims in total.