Χάος στη Γαλλία: 45.000 αστυνομικοί και τεθωρακισμένα στους δρόμους

Χάος επικρατεί στη Γαλλία όπου η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Συνολικά 45.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν σε όλη τη χώρα σήμερα το βράδυ, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Ζεράλ Νταρμανέν στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1 καθώς η χώρα προετοιμάζεται για περισσότερα βίαια επεισόδια στους δρόμους μετά τον θάνατο ενός 17χρονου από πυρά αστυνομικού αστυνομικού την Τρίτη.

Χάος επικρατεί στη Γαλλία μετά τον θάνατο ενός 17χρονου από πυρά αστυνομικού αστυνομικού την Τρίτη / ΑP

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Ζεράρ Νταρμανέν οι Αρχές έχουν προχωρήσει συνολικά σε πάνω από 900 συλλήψεις, εκ των οποίων ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 17 έτη, ενώ, έκρυθμη παραμένει η κατάσταση σε ολόκληρη τη χώρα για μία ακόμη νύχτα.

