ΗΠΑ: Δολοφόνος χτύπησε με αγκωνιά τον δικηγόρο του

Στον δικηγόρο του επιτέθηκε μέσα στο δικαστήριο ένας δολοφόνος, ο οποίος καταδικάστηκε για τη δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού και της baby sitter του στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Ο 61χρονος, Τζόζεφ Ζίλερ εμφανίστηκε στο δικαστήριο με τη λέξη «δολοφόνος» στα δόντια του και μπαίνοντας στην αίθουσα ζήτησε να πει κάτι στον δικηγόρο του. Όταν εκείνος έσκυψε για να τον ακούσει, ο Ζίλερ τον χτύπησε στο πρόσωπο με τον αγκώνα του.

Τρεις δικαστικοί επιμελητές τον ακινητοποίησαν, ρίχνοντάς τον στο έδαφος και στη συνέχεια τον έβγαλαν από την αίθουσα.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το Fort Myers News Press ο δικηγόρος διατήρησε την ψυχραιμία του και διαβεβαίωσε τον δικαστή ότι ήταν καλά και ότι ως πρώην πυγμάχος είχε δεχθεί πιο δυνατά χτυπήματα.

Ο Ζίλερ το 1990 μπήκε κρυφά σε μια πολυκατοικία, όπου βρισκόταν το 11χρονο κορίτσι και η νταντά του. Η μητέρα της είχε πάει στο σπίτι του φίλου της για μια νύχτα και όταν επέστρεψε την επόμενη μέρα βρήκε την κόρη της και την baby sitter νεκρές.

Τα θύματα είχαν και τα δύο υποστεί σεξουαλική επίθεση και είχαν ξυλοκοπηθεί πριν ο δράστης τα πνίξει, δήλωσαν οι εισαγγελείς.

