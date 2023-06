Αίγυπτος: Αγνοούνται τρεις Βρετανοί μετά από φωτιά σε θαλαμηγό

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε πολυτελή θαλαμηγό που εκτελούσε κρουαζιέρα στην Ερυθρά Θάλασσα στην Αίγυπτο. Tρεις Βρετανοί αγνοούνται.

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει την πρύμνη του σκάφους να φλέγεται και τον μαύρο καπνό να έχει γεμίσει την ατμόσφαιρα.

#News: Safari boat full of tourists on the red sea in #Egypt has caught on fire resulting in at least 3 British tourists being missing and others being injured and missing. pic.twitter.com/Id3AOex3yP