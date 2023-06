Αθώα η μητέρα που καταδικάστηκε για τους θανάτους των 4 παιδιών της;

Οι πρώτες στιγμές της Κάθλιν Φλόμπιγκ μετά την αποφυλάκισή της / Βίντεο AP

Κάποτε ονομαζόταν η «χειρότερη κατά συρροή δολοφόνος στην Αυστραλία», πέρασε δύο δεκαετίες πίσω από τα κάγκελα, όμως η ίδια επέμενε στην αθωότητά της καθ’ όλη τη διάρκεια της φυλάκισής της.

Η 55χρονη σήμερα Κάθλιν Φόλμπιγκ έλαβε χάρη για τον θάνατο των τεσσάρων παιδιών της και αποφυλακίστηκε τη Δευτέρα, μετά από απόφαση του γενικού εισαγγελέα της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Kathleen Folbigg was convicted of the murder of daughters Sarah and Laura and son Patrick, and the manslaughter of another son, Caleb.



She has now been pardoned following a judicial review.



Read more here 👉 https://t.co/HFUY4NBbFW pic.twitter.com/XQvuVlwhNf