Φωτιά σε νοσοκομείο της Αυστρίας - Νεκροί τρεις ασθενείς

Πολύνεκρη φωτιά σε νοσοκομείο του Πεκίνου / Βίντεο από μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων Star (19/04)

Τρεις ασθενείς έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε νοσοκομείο στην Αυστρία, δήλωσε εκπρόσωπος του νοσηλευτικού ιδρύματος που βρίσκεται στο Μέντλινγκ, νότια της Βιέννης.

Three people died in a fire at a hospital just south of #Austria’s capital, a spokeswoman says.https://t.co/5K3mkxDGix