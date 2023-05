Παπαράτσι καταδίωκαν Χάρι και Μέγκαν επί δύο ώρες- Παραλίγο σοβαρό τροχαίο

Στιγμιότυπα από τις κοινές εμφανίσεις του πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του, Μέγκναν/ βίντεο ΑΡ

Από σοβαρό τροχαίο γλίτωσαν παρά τρίχα, ο πρίγκιπας Χάρι, η σύζυγός του Μέγκαν και η μητέρα της μετά από πολύωρη καταδίωξη με αυτοκίνητα από παπαράτσι.

Aπό αριστερά η Ντόρια Ράγκλαντ, η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι, στο παλάτι του Κένσιγκτον το 2018/ (Ben Stansall/Pool Photo via AP, file)

«Παρ’ ολίγον καταστροφική καταδίωξη με αυτοκίνητα», στην οποία συμμετείχαν παπαράτσι φωτογράφοι, ανέφερε σήμερα ένας εκπρόσωπος του δευτερότοκου γιου του βασιλιά Καρόλου.

Xάρι και Μέγκαν παρακολουθούν τον αγώνα μπάσκετ των Lakers στο Λος Άντζελες, 25/4/23- (AP Photo/Jae C. Hong)

Το συμβάν σημειώθηκε αφού η Μέγκαν και ο Χάρι αποχώρησαν από μια τελετή απονομής βραβείων, χθες βράδυ στη Νέα Υόρκη.

«Αυτή η αδυσώπητη καταδίωξη, που κράτησε πάνω από δύο ώρες, κατέληξε σε πολλές παρ’ ολίγον συγκρούσεις με άλλους οδηγούς στον δρόμο, με πεζούς και με δύο αστυνομικούς της Νέας Υόρκης» ανέφερε ο εκπρόσωπος στην ανακοίνωσή του.

Το παλάτι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν, τον Νοέμβριο του 2017/ (AP Photo/Matt Dunham)

Το παρολίγο σοβαρό τροχαίο ξύπνησε μνήμες από το θανατηφόρο δυστύχημα που είχε η μητέρα του Χάρι, πριγκίπισσα Νταϊάνα στο Παρίσι, το 1997.

To αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η πριγκίπισσα Νταϊάνα με τον Ντόντι Αλ Φαγιέντ μετά τη σφοδρή σύγκρουση που τους κόστισε τη ζωή- Η πριγκίπισσα πέθανε σε ηλικία 36 ετών, στις 31/8/97 (AP Photo/Jerome Delay, File)

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, επέβαιναν στο αυτοκίνητό τους μαζί με τη μητέρα τής Μέγκαν Μαρκλ, Ντόρια Ράγκλαντ, όταν καταδιώχθηκαν από φωτογράφους, μετά την έξοδό τους από το θέατρο Ziegfeld. Εκεί, η πρώην ηθοποιός τιμήθηκε στα βραβεία Women of Vision-, στο Μανχάταν, το βράδυ της Τρίτης.

Οι τρεις τους έφυγαν από την εκδήλωση με ένα SUV γύρω στις 10 το βράδυ και αμέσως τους ακολούθησαν περίπου 12 παπαράτσι.

Meghan Markle got heckled on the red carpet at #WomenofVisionAwards & she was fuming.



“Meghan, how does it feel to be a part of two broken families”



When will Prince Harry wake up as this is embarrassing 🤦🏾‍♂️



pic.twitter.com/oJAMiOYqfC