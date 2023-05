Άγρια δολοφονία δύο παιδιών, ενός και τεσσάρων ετών, στη Νέα Ζηλανδία

Οι σοροί δύο παιδιών ηλικίας ενός και τεσσάρων ετών εντοπίστηκαν μέσα σε σπίτι, με την αστυνομία να κάνει λόγο για μια φρικιαστική, διπλή δολοφονία.

Οι αστυνομικοί του Northland της Νέας Ζηλανδίας κλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας σε σπίτι στην περιοχή Ruakaka, μετά από αναφορές για προβλήματα στην οικεία.

Ruakākā homicide investigation: Two children dead, police speak to 'person of interest. #newzealand 😔 https://t.co/QDAFkcVXrD

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία. Θύματα δύο παιδιά ηλικίας ενός και τεσσάρων ετών. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι μιλούν με μια γυναίκα για την υπόθεση.

Two children killed in alleged double murder in Ruakākā, New Zealand - as police speak to woman https://t.co/00iXTgoF65