Τουρκία: Έκλεισαν οι κάλπες - Και με φορεία πήγαν να ψηφίσουν οι Τούρκοι

Έκλεισαν οι κάλπες στην Τουρκία. Όσοι αναμένουν να ψηφίσουν, παραδίδουν τις ταυτότητες τους στα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και θα ψηφίσουν κανονικά, ωστόσο δεν επιτρέπεται πλέον η είσοδος στα εκλογικά κέντρα. Η συμμετοχή εκτιμάται ότι αγγίζει το 90%. Σχεδόν 65 εκατομμύρια ψήφισαν για την επόμενη 5ετία στη γειτονική χώρα. Οι Τούρκοι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Κεμάλ Κιλιντσντάρογλου.

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν πως σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση η συμμετοχή θα καταγράψει το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει σημειωθεί στις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες.

Μαζικά προσέρχονται οι Τούρκοι στις κάλπες - AP

Ενδεικτικές είναι οι εικόνες στα εκλογικά κέντρα που έχουν ανοίξει από νωρίς το πρωί σε όλη τη χώρα. Σε αυτά προσέρχονται πολίτες όλων των ηλικιών, νέοι, ηλικιωμένοι, γονείς με τα παιδιά τους, άνθρωποι πάνω σε αναπηρικά αμαξίδια, φορεία, ακόμα και υποβασταζόμενοι.

Στην επαρχία Γκουμουσάν στη Μαύρη Θάλασσα έφτασε νωρίς νωρίς να ψηφίσει η Γκουλού Ντογκάν, ετών 112, η μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα στην επαρχία αυτή που επέμενε να πάει η ίδια και να ρίξει την ψήφο της στην κάλπη.

Μία ακόμα ηλικιωμένη έφτασε στο εκλογικό κέντρο για να ψηφίσει με τον γιο της να κρατά την φιάλη του οξυγόνου, καθώς αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα.

Επίσης, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, μέλη εφορευτικών επιτροπών πήγαν τις κάλπες σε σπίτια ηλικιωμένων ή κατάκοιτων ανθρώπων για να μην λείψει ούτε μία ψήφος.

🗳️ Officials carry portable ballot boxes for the elderly and disabled to help them cast their votes in Türkiye's presidential and parliamentary elections



📸 : Orhan Pehlul pic.twitter.com/L1oNoaqH0S