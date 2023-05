Αυτοκτόνησε η Heather Armstrong, η «βασίλισσα των blog για μαμάδες»

Σοκαρισμένες είναι οι ΗΠΑ από τον θάνατο της διεθνούς φήμης blogger Heather Armstrong. H 47χρονη που είχε εκατομμύρια θαυμαστές και θεωρείται η «βασίλισσα των blog για μαμάδες» φέρεται να αυτοκτόνησε σε ηλικία 47 ετών.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, ο σύντροφός της Πιτ Άσνταουν τη βρήκε νεκρή το βράδυ της Τρίτης στο σπίτι τους στο Σολτ Λέικ Σίτι. Η 47χρονη, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε υποτροπιάσει ξανά μετά από 18 μήνες νηφαλιότητας.

Η Armstrong ήταν μια από τις πρώτες και πιο δημοφιλείς blogger για μαμάδες, που έγραψε ειλικρινά για τη σχέση με τα παιδιά της, αλλά και τη «μάχη» που έδινε με το αλκοόλ και την κατάθλιψη.

Η Heather είχε αποκτήσει δύο παιδιά με τον πρώην σύζυγό της και συνέταιρό της, Jon Armstrong. Την 19χρονη σήμερα Leta και τον 14χρονο Marlo.

Ξεκίνησε το γνωστό blog «Dooce» το 2002 και σύντομα έγινε μια πολύ επικερδής επιχείρηση, με δεκάδες αναγνώστες.

Μέσω του blogging απέκτησε εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, ενώ ασχολήθηκε ενεργά και με τη συγγραφή βιβλίων, εκδίδοντας το 2009 τα απομνημονεύματά της με τίτλο «It Sucked and then I Cried: How I Had a Baby, a Breakdown and a Much Needed Margarita».

Την ίδια χρονιά, η Armstrong εμφανίστηκε στο σόου της Όπρα Γουίνφρεϊ, όταν ήταν στην πρώτη λίστα του Forbes με τις γυναίκες με τη μεγαλύτερη επιρροή στα μέσα ενημέρωσης.

Heather Armstrong: Η χρόνια μάχη με την κατάθλιψη

Υπέφερε από χρόνια κατάθλιψη για μεγάλο μέρος της ζωής της, αλλά δεν διαγνώστηκε και αντιμετωπίστηκε μέχρι το κολέγιο, σύμφωνα με την ίδια. Η κατάθλιψή της χειροτέρεψε το 2016. Τότε συμμετείχε σε μια κλινική δοκιμή που περιελάμβανε να μπει σε κώμα μέσω χημικών επί 15 λεπτά τη φορά.

«Όταν είσαι τόσο απελπισμένος θα δοκιμάσεις τα πάντα. Πίστευα ότι τα παιδιά μου αξίζουν να έχουν μια χαρούμενη και υγιή μητέρα και εγώ αυτό χρειαζόταν να το ξέρω. Είχα δοκιμάσει όλες τις εναλλακτικές να είμαι έτσι για εκείνα», είχε δηλώσει.



