Αξιαγάπητος ο πρίγκιπας Λούις - Χασμουριόταν την ώρα της στέψης του Καρόλου

Το ρεπορτάζ της Δέσποινας Μανδελενάκη στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star για την ιστορική στέψη του νέου βασιλικού ζεύγους του Ηνωμένου Βασιλείου

Μπορεί όλα τα φώτα να είναι σήμερα στραμμένα στον βασιλιά Κάρολο και τη νέα βασίλισσα Καμίλα, ωστόσο τις εντυπώσεις έκλεψε για ακόμα μία φορά ο μικρός πρίγκιπας Λούις.

Παρά τη λαμπρή τελετή, ο μικρούλης πρίγκιπας φαίνεται πως... βαρέθηκε και άρχισε να χασμουριέται και να μιλάει με την αδελφή του πριγκίπισσα Σάρλοτ.

Ο πρίγκιπας Λούις χασμουριέται στην τελετή στέψης του Κάρολου / AP Images

Ο πεντάχρονος πρίγκιπας κοιτούσε τριγύρω και συνομιλούσε με την αδερφή του που και που κατά τη δίωρη τελετή. Ήταν βασιλικά ντυμένος με έναν χιτώνα Hainsworth Garter Blue Doeskin Tunic με ειδικά σχεδιασμένο δαντελένιο διακοσμητικό στον γιακά και με μανσέτες που έγιναν κατά παραγγελία από τους ράφτες της Savile Row, Dege και Skinner.

Ο πρίγκιπας Λούις και η πριγκίπισσα Σάρλοτ στην τελετή στέψης του Κάρολου / AP Images

Ο πρίγκιπας Λούις στην τελετή στέψης του Κάρολου / AP Images

Ο πρίγκιπας Λούις κοιτάζει τη μητέρα του και πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον / AP Images

Ο μικρός πρίγκιπας δεν σταμάτησε στιγμή να χαμογελάει στις κάμερες με αποτέλεσμα ο αυθορμητισμός του να «κλέψει» τις καρδιές όσων παρακολούθησαν την τελετή. Ακόμα και μέσα από την άμαξα με την οικογένειά του, ο πρίγκιπας Λούις χαμογελούσε και χαιρετούσε τον κόσμο.

Ο πρίγκιπας Λούις μέσα από τη βασιλική άμαξα / AP Images

Ο μικρούλης «έβαλε φωτιά» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες του Twitter να σχολιάζουν το πόσο αξιολάτρευτος είναι.

Beautiful boy. He did really well! #PrinceLouis pic.twitter.com/b6r8ANW4EZ