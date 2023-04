ΗΠΑ: «Αθώος» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο δικαστήριο του Μανχάταν

Ένταση έξω από τα δικαστήρια ανάμεσα σε υποστηρικτές και πολέμιους του Τραμπ / Βίντεο από OPEN

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αθώος ενώπιον του δικαστηρίου στο Μανχάταν για την υπόθεση της εξαγοράς της σιωπής της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, το 2016.

Φορώντας σκούρο μπλε κοστούμι και κόκκινη γραβάτα, ο 76χρονος Τραμπ εμφανίστηκε ανέκφραστος κατά την άφιξή του και χαιρέτισε τους υποστηρικτές του υψώνοντας τη γροθιά του.

Μπήκε στην αίθουσα του δικαστηρίου μετά τους δικηγόρους του, χωρίς να πει τίποτα καθώς διέσχιζε τον διάδρομο, και - όπως αναμενόταν - δήλωσε «αθώος» και στις 34 κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν περί παραποίησης επαγγελματικών εγγράφων.

Προτού εμφανιστεί ενώπιον του δικαστή Χουάν Μέρτσαν, ο Τραμπ παραδόθηκε στο γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ.

Του πήραν αποτυπώματα, αλλά δεν τον φωτογράφισαν, ούτε του πέρασαν χειροπέδες, σύμφωνα με ανάρτηση ρεπόρτερ της εφημερίδας New York Times στο Twitter.

That is NOT the look of fear! Hell will rain down on these corrupt banana republic bastards in 2024!! pic.twitter.com/cDo3Aq1lqA

Είναι ο πρώτος πρώην ή εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ που βρίσκεται αντιμέτωπος με άσκηση ποινικής δίωξης.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε αναχωρήσει από τον ουρανοξύστη του στη Νέα Υόρκη, τον «Trump Tower», για να μεταβεί στο δικαστήριο του Μανχάταν.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο Τραμπ αποχώρησε από το δικαστικό μέγαρο και η αυτοκινητοπομπή του άρχισε να απομακρύνεται από το Μανχάταν. Δεν έκανε καμία δήλωση αποχωρώντας από το δικαστήριο.

Ο Τραμπ αναμένεται να «απευθυνθεί στο έθνος» για την υπόθεση όταν επιστρέψει στην έπαυλή του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας.

Την ώρα που βρισκόταν καθ'οδόν προς το γραφείο του εισαγγελέα, ο Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε μια ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που κατέχει, το Truth Social, γράφοντας: «Πηγαίνοντας στο δικαστήριο του Μανχάταν. Μοιάζει τόσο σουρεαλιστικό. Ουάου, θα με συλλάβουν, δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει στην Αμερική. Κάντε την Αμερική ξανά σπουδαία. (MAGA)» χρησιμοποιώντας το αρκτικόλεξο MAGA (Make America Great Again).

Περίπου 55.000 αστυνομικοί είχαν τεθεί σε επιφυλακή, ενώ είχαν αποκλειστεί οι γύρω δρόμοι.

Παρ' όλα αυτά, οι υποστηρικτές του -αλλά και αρκετοί επικριτές- είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο, κρατώντας σημαίες και πανό υπέρ του Αμερικανού τέως προέδρου.

Marjorie Taylor Greene and Republicans encouraged New Yorkers and other MAGA supporters to show up at the Manhattan Criminal Court to show support for Trump, but it turns out that it doesn't look very MAGA friendly. It looks like it's mostly people wanting to see the President… pic.twitter.com/8KV4V4ovOR