Ολλανδία: «Ήταν τεράστιο το χτύπημα, ο μηχανοδηγός ούρλιαξε»

Συγκλονισμένη είναι η Ολλανδία από το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο χωριό Βούρσχοουτεν, ανάμεσα στη Χάγη και στη Λάιντεν, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι 30 να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η επιβατική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με ένα μηχάνημα έργου, το οποίο, άγνωστο γιατί, βρισκόταν στις σιδηροδρομικές ράγες και στη συνέχεια εκτροχιάστηκε.

«Ήταν σαν ταινία, τα φώτα έσβησαν, έγινε σκοτάδι, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να βγουν από το τρένο» δήλωσε ο 20χρονος Ανουάρ, ένας από τους περίπου 50 επιβάτες του τρένου.

«Είδα τρεις τραυματίες, κάποιος ούρλιαξε, είδα ότι ήταν ο μηχανοδηγός του τρένου. Βοήθησα κάποιους που πονούσαν πολύ. Καλέσαμε στο 112, οι διασώστες έφτασαν σε 10 λεπτά. Μας βοήθησαν και οι κάτοικοι του χωριού» πρόσθεσε.

Scenes from Voorschoten, near The Hague in Netherlands where a train derailed in the early hours, sending two carriages into a field next to the tracks.



One person died and some 30 passengers were injured, many of them seriously. More here: https://t.co/owUrka6Dl6 pic.twitter.com/1e5r3Ofl58