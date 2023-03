ΗΠΑ: Σύγκρουση στρατιωτικών ελικοπτέρων - Φόβοι για νεκρούς

Τον προηγούμενο μήνα συνετρίβη ακόμα ένα στρατιωτικό ελικόπτερο των ΗΠΑ με απολογισμό 2 νεκρούς - Βίντεο από AP

Δύο στρατιωτικά ελικόπτερα του αμερικανικού στρατού συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής πάνω από το Κεντάκι των ΗΠΑ, το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού.

O κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπέσιρ, σημείωσε ότι φαίνεται να υπάρχουν θύματα, παρόλο που η εκπρόσωπος του στρατού, Νόντις Θέρμαν, δήλωσε σήμερα το πρωί στο Reuters, ότι δεν είναι γνωστή η κατάσταση των μελών του πληρώματος.

We’ve got some tough news out of Fort Campbell, with early reports of a helicopter crash and fatalities are expected. @kystatepolice, @KentuckyEM and local officials are responding. We will share more information as available. Please pray for all those affected.