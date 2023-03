ΗΠΑ: Κυοφορούσε για εννέα χρόνια έμβρυο - Αρνήθηκε να κάνει επέμβαση

Τζακ-ποτ πέτυχε μέλλουσα μαμά, καθώς έμεινε ξανά έγκυος ενώ ήδη κυοφορούσε δίδυμα. Αυτό σημαίνει ότι γέννησε τρίδυμα / Βίντεο αρχείου Star

Μια 50χρονη γυναίκα από το Κονγκό άφησε την τελευταία της πνοή από υποσιτισμό, καθώς όπως διαπίστωσαν οι γιατροί κυοφορούσε για εννέα χρόνια ένα έμβρυο που είχε μετατραπεί σε λίθινη μάζα που μπλόκαρε τα έντερά της.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun, η πρόσφυγας, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, είχε μόλις φτάσεις στις ΗΠΑ. Πήγε στο νοσοκομείο με κράμπες στο στομάχι, δυσκολίες στην πέψη και στομαχικές διαταραχές όταν κατανάλωνε τροφή.

Υποβλήθηκε σε υπερηχογράφημα το οποίο αποκάλυψε ένα νεκρό έμβρυο 28 εβδομάδων, το οποίο είχε μετατραπεί σε λίθινη μάζα και είχε σφηνώσει στο κάτω μέρος της κοιλιάς της και πίεζε το έντερό της.

Η γυναίκα αρνήθηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να αφαιρεθεί η πέτρινη μάζα, γιατί όπως είπε «δεν της το έλεγε η καρδιά της».

Η γυναίκα είπε στους γιατρούς ότι της είχε κάνει μάγια κάποιος από τη Τανζανία. Σύμφωνα με την ίδια, όταν κατάλαβε πριν από εννέα χρόνια ότι είχε χάσει το παιδί, γιατροί στον προσφυγικό καταυλισμό την κατηγόρησαν ότι σκότωσε το μωρό της, ότι κάνει μάγια και ότι παίρνει ναρκωτικά.

Από τότε άρχισε να φοβάται τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και αρνήθηκε οποιαδήποτε θεραπεία.

Καθησύχασε μάλιστα τους Αμερικανούς γιατρούς, λέγοντάς τους ότι θα τους ενημέρωνε πότε θα είναι έτοιμη να κάνει την επέμβαση και ότι δεν φοβόταν τον θάνατο.

Περίπου 14 μήνες μετά άφησε την τελευταία της πνοή από υποσιτισμό, καθώς το έμβρυο μπλόκαρε τα έντερά της και δεν μπορούσε να απορροφήσει τα θρεπτικά συστατικά των τροφών.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε το 1996 στο Journal of the Royal Society of Medicine, έχουν καταγραφεί μόνο 290 περιστατικά λιθοπεδίου, όπως ονομάζεται η κατάσταση στην οποία βρέθηκε το έμβρυο στην κοιλιά της γυναίκας.



