Βασιλιάς Κάρολος: Συλλυπητήρια για τα Τέμπη με θερμά λόγια για την Ελλάδα  

Video: To ρεπορτάζ του ΟΡΕΝ για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου/ Victoria Jones Pool Photo via AP

Συλλυπητήριο μήνυμα του βασιλιά Καρόλου και της συζύγου του Καμίλα Πάρκερ προς τους Έλληνες για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη αναρτήθηκε στον λογαριασμό της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στο Twitter και στην ιστοσελίδα της.

«Η σύζυγός μου και εγώ έχουμε συγκλονιστεί και λυπηθεί βαθύτατα από την είδηση του τρομερού δυστυχήματος με τα δύο τρένα στη Βόρεια Ελλάδα και θα θέλαμε να εκφράσουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες όλων εκείνων που έχασαν με τόσο τραγικό τρόπο τη ζωή τους.

A message of condolence from His Majesty The King to the President of Greece following the train crash in Northern Greece: