Μ. Βρετανία: Τρανσέξουαλ βίασε δύο γυναίκες ενώ ήταν άνδρας

Μια τρανσέξουαλ στη Μ. Βρετανία αντιμετωπίζει μακροχρόνια ποινή φυλάκισης αφού καταδικάστηκε για βιασμό δύο γυναικών.

Η 31χρονη Isla Bryson καταδικάστηκε τον περασμένο μήνα για τον βιασμό δύο γυναικών στη Γλασκόβη, το 2016 και το 2019 και βρίσκεται εν αναμονή της ποινής.

Ο δράστης εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο δικαστήριο το 2019 ως άνδρας με το όνομα Adam Graham και στη συνέχεια στα δικαστικά έγγραφα τον επόμενο χρόνο έλαβε το γυναικείο όνομα Isla Annie Bryson.

