Σοκ στην Αυστραλία: Άνοιξαν οι ουρανοί και... έβρεξε ζωντανά ψάρια

Με το στόμα ανοιχτό έμειναν -για άλλη μια φορά- οι κάτοικοι μιας απόμερης κωμόπολης της Αυστραλίας, όταν ψάρια και μάλιστα... ζωντανά έπεσαν από τον ουρανό.

Η βροχή από ψάρια σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στην πόλη Lajamanu, μια μικρή κοινότητα σε άνυδρη περιοχή της βόρειας Αυστραλίας. Το ακόμη πιο περίεργο της υπόθεσης, είναι πως η κωμόπολη βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα από την πλησιέστερη ακτογραμμή!

«Είδαμε μια μεγάλη καταιγίδα να κατευθύνεται προς την κοινότητά μας και σκεφτήκαμε ότι θα ήταν μια συνηθισμένη βροχή. Αλλά όταν άρχισε να βρέχει, είδαμε ψάρια να πέφτουν από τον oυρανό», δήλωσε ένας δημοτικός σύμβουλος στο αυστραλιανό ABC Νews.

Lajamanu residents say they were stunned to see fish fall from the sky over the weekend. 🐟🐟https://t.co/Dkd0ZPtK7g