Φρίκη στη Γαλλία: Χάραξαν ομοφοβικά μηνύματα πάνω σε δελφίνια!

Φρίκη έχουν προκαλέσει στη Γαλλία οι φωτογραφίες δελφινιών, πάνω στα οποία έχουν χαραχθεί ομοφοβικά συνθήματα. «Δεκάδες δελφίνια αιχμαλωτίστηκαν, ακρωτηριάστηκαν, φαγώθηκαν και τρομοκρατήθηκαν. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη στη θάλασσα», καταγγέλλει ΜΚΟ.

Ακτιβιστές του παραρτήματος MKO Sea Shepherd κατηγορούν Γάλλους ψαράδες ότι χάραξαν ομοφοβικά μηνύματα σε δελφίνια.

Στις φωτογραφίες που ανήρτησαν στο Twitter, υποστηρίζουν ότι οι ψαράδες χάραξαν τα γράμματα «PD» στα νεκρά δελφίνια, τη συντομογραφία δηλαδή της λέξης «pede» που σημαίνει ομοφυλόφιλος στα γαλλικά.

Aucune de nos dizaines de plaintes au sujet des dauphins capturés et non déclarés, mutilés, mangés, scarifiés… n’a jamais abouti à la moindre condamnation. L’impunité qui règne en mer entraîne toutes sortes de dérives et d’excès. L’océan a besoin de Justice. @HerveBerville pic.twitter.com/Q1UjoWPHma