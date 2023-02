Σεισμός 5,7 Ρίχτερ στη Ρουμανία

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη Ρουμανία.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, που σημειώθηκε στις 15:16 το μεσημέρι, ήταν 40 χλμ. και το επίκεντρο 56 χλμ. βορειοανατολικά της Ντρομπέτα-Τούρνου Σεβερίν στη Ρουμανία, ανέφερε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

#Earthquake ( #cutremur ) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.8 || 11 km NW of Târgu Jiu ( #Romania ) || 4 min ago (local time 15:16:52). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/5oUjY2DxPc

Σημειώνεται ότι χθες, Δευτέρα, σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ που έπληξε τη νοτιοδυτική Ρουμανία, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας.

