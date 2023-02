Σεισμός: «Θέλω νερό και παγωτό» - Θαύμα στα χαλάσματα μετά από 7 ημέρες

Θαύματα στα χαλάσματα. Βγαίνουν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια μια εβδομάδα μετά τον σεισμό / Βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Όσο περνάνε οι ώρες οι πιθανότητες για επιζώντες στις περιοχές της Τουρκίας και της Συρίας που επλήγησαν από τον σεισμό μειώνονται δραματικά. Οι διασώσεις ανθρώπων, όμως, που κατάφεραν να παραμείνουν ζωντανοί μετά από επτά ημέρες κόντρα στις πιθανότητες, σκορπούν ελπίδα και χαμόγελα.

Διασώστες ανέσυραν σήμερα ζωντανό ένα 13χρονο αγόρι από τα χαλάσματα ενός κτιρίου που κατέρρευσε, 182 ώρες μετά τον φονικό σεισμό της περασμένης Δευτέρας στην επαρχία Χατάι της Τουρκίας.

Τα πλάνα που μετέδωσε το πρακτορείο Reuters δείχνουν τον έφηβο να κρατάει το χέρι ενός διασώστη, ενώ τον τοποθετούν σε φορείο, αφού του ακινητοποίησαν το κεφάλι και τον κάλυψαν με μια κουβέρτα για να τον κρατήσουν ζεστό. Στη συνέχεια, τον μεταφέρουν σε ένα ασθενοφόρο.

Χαρούμενα πρόσωπα και στην Αντιόχεια 175 ώρες μετά. Μια μάνα και τα δυο της παιδιά ξαναβλέπουν το φως της ημέρας, τυλιγμένοι σε θερμαντικές κουβέρτες.

Το 9χρονο αγόρι με τα μεγάλα εκφραστικά μάτια βγήκε ζωντανό από τα ερείπια μια εβδομάδα μετά το χτύπημα του φονικού Εγκέλαδου.

«Φέρτε μου πέντε γαλόνια εμφιαλωμένο νερό. Διψάω πάρα πολύ! Να μου φέρετε και παγωτό», είπε στους διασώστες του.

Νερό και παγωτό ζήτησε ένα 9χρονο παιδί, μόλις βγήκε ζωντανό μέσα από τα ερείπια μια εβδομάδα μετά τον σεισμό / Στιγμιότυπο από βίντεο του Star

Από την άλλη η 11χρονη Λένα, που αφού διασώθηκε από τα χαλάσματα μετά από 160 ώρες είχε το θάρρος να κατευθύνει τους διασώστες για να βρουν τον παππού και τη γιαγιά της.

Ελπίδα σκορπίζουν οι διασώσεις μικρών παιδιών στην Τουρκία / Στιγμιότυπο από βίντεο του Star

Ένα εξάχρονο κορίτσι ανασύρθηκε σήμερα ζωντανό από τα ερείπια στην επαρχία Αντιγιαμάν της Τουρκίας, 178 ώρες μετά τον φονικό σεισμό της προηγούμενης Δευτέρας.

A 6-year-old girl was rescued from the rubble miraculously 178 hours after the first earthquake hit #Turkey on February 6.



Video: Anadolu pic.twitter.com/HWQc2IWWFA