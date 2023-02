Σεισμός Τουρκία: Πάνω από 15.000 οι νεκροί – Ενισχύεται η ελληνική βοήθεια

Οργισμένοι οι Τούρκοι με την κυβέρνηση Ερντογάν για την ολιγωρία που επέδειξε - Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Ασύλληπτο είναι το μέγεθος της καταστροφής στην Τουρκία και τη Συρία από τους δύο φονικούς σεισμούς που σημειώθηκαν στα σύνορα των δύο χωρών.

Σεισμός: Υγειονομικός συναγερμός από τον ΠΟΥ

Χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σήμανε υγειονομικό συναγερμό, καθώς ο σεισμός ισοπέδωσε πάσης φύσεως υποδομές, ανάμεσά τους και νοσοκομεία.

When a local rescue team found university student Kerem Cetin under rubble in Turkey's Hatay, the earthquake victim immediately asked them to save his cat before pulling him out pic.twitter.com/WmwQC4csT2 — Reuters (@Reuters) February 8, 2023

Όπως ανέφεραν οι ιθύνοντες του οργανισμού, αυτό που ανησυχεί περισσότερο είναι η επιδημία χολέρας που πλήττει τη Συρία, αλλά και οι συχνές αναπνευστικές ασθένειες που αναμένεται να έχουν έξαρση εν μέσω του χειμώνα.

Ασύλληπτο είναι το μέγεθος της καταστροφής από τον σεισμό στην Τουρκία - AP

«Υπάρχει μια δευτερογενής κρίση υγείας που εμφανίζεται στη συνέχεια, καθώς οι υποκείμενοι κίνδυνοι για την υγεία πιθανότατα θα επιδεινωθούν» δήλωσε χθες αξιωματούχος του ΠΟΥ, προσθέτοντας πως «έχουμε μεγάλη διακοπή στη βασική παροχή νερού. Έχουμε μεγάλη διακοπή στα καύσιμα, στις προμήθειες ηλεκτρισμού, στις προμήθειες επικοινωνίας, στα βασικά της ζωής».

Σεισμός: Ενισχύθηκε η ελληνική αποστολή στην Τουρκία

Ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει πλέον τις 15.000 με τους διασώστες που έχουν φτάσει στις πληγείσες περιοχές να δίνουν μάχη με τον χρόνο, αλλά και με τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.

A young Syrian boy smiled and started to play with rescue workers who pulled him from the rubble of a building that was destroyed following deadly earthquakes in Turkey and Syria pic.twitter.com/kM3Qt4UqvG — Reuters (@Reuters) February 8, 2023

Η ελληνική αποστολή της ΕΜΑΚ, που ήταν από τις πρώτες που έφτασαν στην Τουρκία, ενισχύθηκε χθες με μια δεύτερη ομάδα από Έλληνες πυροσβέστες που έφτασαν στη δοκιμαζόμενη χώρα.

Παράλληλα, η Ελλάδα στέλνει πέντε αεροσκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια στην Τουρκία, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, για τη διαχείριση των άμεσων συνεπειών από τον σεισμό.

Η καταστροφή στην Τουρκία και τη Συρία από τον σεισμό εκτιμάται ότι είναι μεγαλύτερη από αυτή που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία - AP

Mε εντολή του πρωθυπουργού, η Ελλάδα διαθέτει για την ανακούφιση των πληγέντων και την κάλυψη αναγκών που έχουν προκύψει, υγειονομικό και ιατροφαρμακευτικό υλικό και είδη πρώτης ανάγκης, όπως 7.500 κουβέρτες, 1.500 κρεβάτια και 500 σκηνές, οι οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν οικογένειες και να χρησιμοποιηθούν ως κινητά ιατρεία.

Drone footage shows the scale of devastation in Hatay, Turkey after deadly earthquakes devastated the country and Syria. The death toll from the quakes is now over 5,000. pic.twitter.com/BoZcp3Nsvk — CBS News (@CBSNews) February 8, 2023

Την αποστολή του πρώτου κύματος ανθρωπιστικής βοήθειας στην Τουρκία θα συνοδεύσουν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης και ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλειος Παπαγεωργίου και θα αναχωρήσει τις επόμενες ώρες από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Σεισμός: Οργή κατά του Ερντογάν

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δέχεται σκληρή κριτική για την ολιγωρία στην αντιμετώπιση της τραγωδίας. Ο Τούρκος πρόεδρος παραδέχθηκε ότι είχε «ελλείψεις», όμως την ίδια ώρα περιόρισε την πρόσβαση στο Twitter, βάζοντας μπλόκο στις έντονες αντιδράσεις των πολιτών.

Σύμφωνα με τον Ερντογάν, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών στην Τουρκία αυξήθηκε σε 9.057, με τον ίδιο να δηλώνει πως «είναι ώρα για ενότητα, αλληλεγγύη».

Η πλειοψηφία των πολιτών ασκεί σκληρή κριτική στον Ερντογάν - AP

«Σε μια περίοδο όπως αυτή, δεν μπορώ να αφομοιώσω τους ανθρώπους που διεξάγουν αρνητικές εκστρατείες για πολιτικά συμφέροντα», είπε, προσθέτοντας ότι «δεν ήταν δυνατόν να είμαστε προετοιμασμένοι για μια τέτοια καταστροφή».

Ο σεισμός έπληξε και την τουρκική οικονομία. Το χρηματιστήριο έχει βυθιστεί κατά 15% τις τρεις τελευταίες ημέρες. Η χθεσινή αναστολή των εργασιών για το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης ήρθε σχεδόν αυτονόητα, καθώς ο πληθωρισμός κορυφώθηκε στο 85,5% τον περασμένο Οκτώβριο, πριν υποχωρήσει. Ωστόσο, τον Ιανουάριο οι τιμές εξακολουθούσαν να είναι κατά 57,7% υψηλότερες από τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία.

Σεισμός: Βιβλική καταστροφή στη Συρία

Την ίδια ώρα, αξιωματούχος υποστηρίζει πως σχεδόν 300.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τον σεισμό στη Συρία. Μέχρι στιγμής, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράκ, το Ιράν, η Λιβύη, η Αίγυπτος, η Αλγερία και η Ινδία έχουν στείλει βοήθεια απευθείας σε αεροδρόμια που ελέγχονται από το καθεστώς, ενώ επίκεται βοήθεια από το Αφγανιστάν, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Ομάν, την Κίνα, τον Καναδά και το Βατικανό.

Ολόκληρες πόλεις σε Τουρκία και Συρία έχουν ισοπεδωθεί από τον σεισμό - AP

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, εξέφρασε χθες δημόσια τα συλλυπητήριά του και την υποστήριξή του στην Τουρκία και τη Συρία.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας απευθύνονται στον λαό της Τουρκίας και της Συρίας», είπε. Γνωστοποίησε επίσης ότι συνομίλησε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και πρόσφερε «πλήρη υποστήριξη», καθώς και ομάδες διάσωσης και ανάκτησης.

Στη Συρία, είπε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να υποστηρίζουν τους ανθρωπιστικούς εταίρους με εξοπλισμό και βοήθεια για αποστολές έρευνας και διάσωσης. Οι ΗΠΑ, κατέληξε, είναι ο «κύριος δωρητής σε όλες τις περιοχές της Συρίας, ανεξάρτητα από το ποιος ελέγχει το έδαφος».



