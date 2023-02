Σεισμός Τουρκία: Δραματική αύξηση των νεκρών - «Μάχη» των διασωστών

Βίντεο του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του Star για τον σεισμό σε Τουρκία και Συρία

Η Τουρκία και η Συρία μετρούν τις πληγές τους. Οι δύο σεισμοί - από τους ισχυρότερους εδώ και έναν αιώνα - που έπληξαν τις δύο χώρες ισοπέδωσαν ολόκληρες περιοχές, σκοτώνοντας χιλιάδες ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλες δεκάδες χιλιάδες.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως η χώρα του επλήγη από την «μεγαλύτερη καταστροφή» μετά τους σεισμούς το 1939 στο Ερζιντζάν, όπου σχεδόν 32.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Εκατόμβες νεκρών στην Τουρκία, μετά τον καταστροφικό σεισμό / AP Photo (Ghaith Alsayed)

Ο πρώτος σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών, σημειώθηκε στις 04:17 τοπική ώρα (03:17 ώρα Ελλάδας). Το επίκεντρο ήταν στην περιοχή Παζάρτσικ, στην επαρχία Καχραμανμαράς (νοτιοανατολικά), περίπου 60 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Συρία, σε εστιακό βάθος περίπου 17,9 χιλιομέτρων.

Ακολούθησαν δεκάδες μετασεισμοί, πριν από έναν νέο ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,5 βαθμών, στις 12:24 ώρα Ελλάδας, πάλι στη νοτιοανατολική Τουρκία, 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Ικίνοζου.

Absolutely horrific scenes out of city of Iskenderun #Turkey, vast devastation and destruction from magnitude 7.8 earthquake. People feared to be under rubble. Death toll already above 200… pic.twitter.com/7Fo6yIyut6