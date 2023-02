Μπάιντεν: Είμαι βαθιά λυπημένος από τις απώλειες ζωών σε Τουρκία και Συρία

O κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, είπε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Τουρκίας για βοήθεια και πως γίνονται προσπάθειες η αποστολή να αναχωρήσει εντός της ημέρας

Τη βαθιά θλίψη του για τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Τουρκία και τη Συρία εξέφρασε ο Τζο Μπάιντεν.

Σε ανάρτησή του στο twitter, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε πως «ζήτησα από τις ομάδες μου να συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάσταση πολύ στενά, σε συντονισμό με την Τουρκία, και να παρέχουν κάθε απαραίτητη βοήθεια, όποια κι αν είναι αυτή».

I am deeply saddened by the loss of life and devastation caused by the earthquake in Turkiye and Syria. I have directed my team to continue to closely monitor the situation in coordination with Turkiye and provide any and all needed assistance.